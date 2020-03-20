السعودية تطبق تدابير عاجلة بالمليارات لدعم الأنشطة الاقتصادية

كشفت السعودية، اليوم الجمعة، عن مجموعة تدابير عاجلة لدعم الأنشطة الاقتصادية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا الاقتصادية وهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقالت الرياض، إن ستطبق تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال (32 مليار دولار) للحد من تأثير فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص.

كذلك أشارت إلى أنها ستقدم 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لدعم البنوك والمؤسسات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يتبع..