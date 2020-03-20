تفاصيل خطة الدعم الأمريكية للأسر

كشف وزير الخزانة الأمريكي، ستيفين منوشين، عن بعض تفاصيل خطة الدعم للمواطنين في الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار، وذلك لمساعد السكان في مواجهة تداعيات كورونا.

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وقال الوزير، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ"، إن خطة الدعم تتضمن دفعات مباشرة بقيمة 1000 دولار لكل أمريكي بالغ و500 دولارا لكل طفل خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، في حال أقر الكونغرس الخطة.

وأضاف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم على تقديم هذا الدعم.

وترى الإدارة الأمريكية أن تقديم دعم مالي للأسر الأمريكية أفضل طريقة لدعم الاقتصاد الوطني.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قالت الأربعاء إن خطة الدعم الأمريكية تتضمن تقديم أموال لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة على دفعتين خلال شهري أبريل ومايو القادمين.

المصدر: "بلومبرغ"