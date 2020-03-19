الكشف عن محاولة احتيال كبرى في موسكو

ألقت أجهزة الأمن الروسية على أمرأة بتهمة محاولة تنفيذ عملية احتيال بقيمة مليار روبل (12.5 مليون دولار)، وفقا لما أعلنته المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية.

وقالت المتحدثة إن المتهمة قامت بإنشاء شبكة من الشركات في سوق المعادن النفيسة والأحجار الكريمة وبعد ذلك قامت بالتقدم لأحد البنوك من أجل الحصول على قرض.

وأضافت المتحدثة أن المتهمة قدمت أوراق ثبوتية مزورة وتضمنت بيانات تشير إلى امتلاكها كميات وهمية من المعادن النفيسة كضمان للحصول على القرض.

وفي إطار التحقيقات نفذت الأجهزة المعنية، بالتعاون مع جهاز الأمن الفدرالي 20 عملية تفتيش في موسكو وضواحيها ذات صلة بنشاطات المتهمة.

وتم فتح قضية جنائية بشأن عملية الاحتيال الكبرى، ووضع المتهمة قيد الإقامة الجبرية.

المصدر : "نوفوستي"