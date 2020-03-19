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تراجع أسعار الذهب

مال وأعمال

تراجع أسعار الذهب
Gettyimages.ru KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تراجع أسعار الذهب
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تراجعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة، اليوم الخميس، بعدما دفعت المخاوف من تفاقم تفشي فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد العالمي المستثمرين للتحرك سريعا إلى تسييل حيازاتهم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية، بحلول الساعة 07:53 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 0.4% إلى 1480 دولارا للأونصة، وكان المعدن النفيس قد انخفض بنحو 3% الأربعاء، مع معادن نفيسة أخرى.

وجاء ذلك في وقت سجل فيه الدولار أعلى ارتفاع في ثلاث سنوات في الجلسة السابقة، بينما تراجعت السندات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، شهد البالاديوم تراجعا طفيفا إلى 1587.32 دولار للأونصة، بعدما تراجع بأكثر من 5% في وقت سابق، بينما نزل البلاتين للجلسة السابعة على التوالي.

المصدر: "رويترز" 

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