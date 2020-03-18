أردوغان يعلن خطة بـ15 مليار دولار لدعم الاقتصاد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطة لدعم الاقتصاد والتخفيف من تأثير تفشي فيروس كورونا، بقيمة 100 مليار ليرة تركية (15.4 مليار دولار).

وتشمل الخطة تأجيل سداد الديون وتخفيض الضرائب في العديد من قطاعات الاقتصاد.

ودعا أردوغان المصارف لعدم تشديد شروط منح القروض، وحث الشركات على عدم تقليص عدد الموظفين، وطالب كذلك بدعم شركة الخطوط الجوية التركية.

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ولم يناشد أردوغان المواطنين الامتناع عن الحضور إلى أماكن عملهم، لكنه أشار إلى أن العاملين في المكاتب يجب أن يعودوا إلى منازلهم مباشرة مع نهاية دوام العمل.

وكانت تركيا قد أعلنت الليلة الماضية عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، فيما تضاعف عدد المصابين بالفيروس في تركيا ليصل إلى 98 حالة.

المصدر: رويترز