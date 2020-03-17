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هبوط معظم بورصات الخليج

مال وأعمال

هبوط معظم بورصات الخليج
Reuters
معظم بورصات الخليج تواصل الهبوط
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هبطت معظم بورصات الشرق الأوسط لمستويات متدنية جديدة اليوم، حيث نال تنامي القلق تجاه وباء كورونا من المعنويات، فيما التقطت البورصة السعودية أنفاسها بعد تراجعها في 4 أربع جلسات.

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وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول الخليج 1042 حالة وأعلنت البحرين أمس الاثنين عن أول حالة وفاة بالفيروس.

وهبطت بورصة أبوظبي بنسبة 6.3%، حيث خسر سهم "بنك أبوظبي الأول"، أكبر بنوك الإمارات، 9.9%، وسهم اتصالات 7.1%.

وهبط مؤشر دبي 5% ليصل لأقل مستوى منذ يناير 2013 وسهم "بنك الإمارات دبي الوطني" 5.4% وتراجع سهم إعمار العقارية 10%.

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فيما تراجع المؤشر المصري بنسبة 2.4%، حيث هوى 25 من أسهمه الثلاثين وأعلنت مصر رصد 166 حالة إصابة بالفيروس.

أما بورصتا السعودية وقطر، فقد ارتفعتا حيث صعد المؤشر السعودي بنسبة 2.5%، بقيادة سهم "البنك الأهلي التجاري"، الذي صعد 5.7%، مع زيادة 4.7% في سهم "أرامكو" السعودية.

أما مؤشر بورصة قطر فقد صعد بنسبة 1.1% ليواصل المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي وارتفع سهم "صناعات قطر" 3.5%، و"فودافون قطر" بنسبة 3.1%.

المصدر: "رويترز"

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