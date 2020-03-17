صندوق استثمار ضخم يراهن بـ14 مليار دولار على "الأسوأ"

يراهن أكبر صندوق تحوط في العالم على أن أسهم الشركات الأوروبية ستواصل هبوطها مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية في أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا.

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ووفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" وبحسب بيانات للفترة من 9 وحتى 12 مارس الجاري، فإن الصندوق، الذي يقوده الملياردير راي داليو، قام بسلسلة رهانات بقيمة 14 مليار دولار ضد أسهم شركات أوروبية، أي أن الصندوق راهن على انخفاض أسهم الشركات.

وتتضمن الرهانات رهانا بقيمة مليار دولار ضد شركة البرمجيات SAP SE، ورهانا بقيمة 715 مليون دولار ضد شركة تصنيع معدات أشباه الموصلات ASML Holding NV.

وتشهد البورصات العالمية، بما في ذلك الأوروبية، مؤخرا هبوطا حادا مع تنامي مخاوف المستثمرين من تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، والضرر المترتب على الأنشطة والأوضاع المالية للشركات في العالم.

وارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بنحو طفيف في أعقاب نزول حاد في الجلسة السابقة بفعل حالة الفزع من انتشار كورونا في أوروبا، ورغم الصعود ما تزال الأسهم تقبع عند أدنى مستوى في سنوات.

المصدر: "بلومبرغ"