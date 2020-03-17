إيطاليا بصدد تأميم الخطوط الجوية

أعلنت الحكومة الإيطالية أنها تعتزم تأميم شركة "اليطاليا" للطيران، التي تواجه صعوبات مالية منذ سنوات، وذلك في إطار الإجراءات الاقتصادية الطارئة مع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وينظر مجلس الوزراء الإيطالي " في تأسيس شركة جديدة تديرها وزارة الاقتصاد والمالية، أو أن يكون لها الحصة الأكبر فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

وحسب وسائل إعلام محلية، تنظر الحكومة الإيطالية في توفير 600 مليون يورو لدعم قطاع الطيران الوطني كاملا.

وتتحمل "اليطاليا" للطيران الخسائر الكبيرة منذ سنوات، وتبحث الحكومة عن مستثمرين لإعادة بيعها منذ عام 2017 بعد وضعها تحت وصايتها.

وتواجه الشركة منافسة قوية من جانب الشركات قليلة التكلفة، ولم تعد قادرة على المنافسة في السوق، وتخسر 300 مليون يورو تقريبا في العام.

وبلغ إجمالي ركابها عام 2018 نحو 22 مليون راكب فقط مقابل، 91 مليونا لشركة "إيزي جيت" و142 مليونا لشركة "راين اير" ونحو 180 مليونا لشركتي لوفتهانزا وديلتا.

المصدر: afp