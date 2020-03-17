الصين تعلن استئناف العمل في 90% من المؤسسات الصناعية الأساسية مع تراجع أزمة كورونا

أفادت السلطات الصينية باستئناف العمل والإنتاج في أكثر من 90% من المؤسسات الصناعية الأساسية في معظم أراضي البلاد، باستثناء المناطق الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، صباح اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 90% من المؤسسات الصناعية الأساسية في المناطق على مستوى المقاطعات الصينية، باستثناء أراض محددة بما فيها مقاطعة هوبي، التي كانت الأكثر تضررا بفيروس كورونا، قد استأنفت العمل والإنتاج "بفضل تدابير استئناف العمل المخصصة للمناطق".

وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة، منغ وي، أن المناطق بما في ذلك مقاطعات تشجيانغ وجيانغسو وشنغهاي وشاندونغ وقوانغشي وبلدية تشونغتشينغ، شهدت استئنافا في العمل تقترب نسبته من 100%.

كما أشارت البيانات المتعلقة باستخدام الكهرباء إلى الحيوية المستعادة بشكل كبير في مختلف القطاعات.

وشهدت صناعة المعادن غير الحديدية عودة استخدام الطاقة مرة أخرى إلى المستوى الطبيعي للعام الماضي، في حين شهدت الصناعات الدوائية والكيميائية والإلكترونية ارتفاع معدل استخدام الكهرباء مرة أخرى إلى 90 بالمائة عن المستوى العادي.

وتسبب فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي انتشر من مدينة ووهان في مقاطعة هوبي وأصيب به نحو 81 ألف شخص في البلاد فيما توفي 3226، في مشاكل اقتصادية كبيرة في الصين، حيث سجل الإنتاج الصناعي خلال شهري يناير وفبراير 2020 هبوطا بنسبة 13.5%، في أكبر انخفاض منذ العام 1998.

المصدر: شينخوا + وكالات