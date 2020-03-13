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البورصة الأمريكية تسجل خسائر فادحة

مال وأعمال

البورصة الأمريكية تسجل خسائر فادحة
Reuters
البورصة الأمريكية تسجل خسائر فادحة
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هوت بورصة وول ستريت الأمريكية الخميس، وسجل مؤشرها "داو جونز الصناعي" أدنى مستوى في نحو 33 عاما، وذلك في ظل حالة الهلع التي تشهدها الأسواق بسبب انتشار فيروس كورونا.

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هبوط حاد في البورصة الأمريكية
هبوط حاد في البورصة الأمريكية

وجاء الهبوط بعدما فرضت الولايات المتحدة قيودا جديدة على السفر لاحتواء تفشي فيروس كورونا ما أثار هلع المستثمرين وهز الأسواق العالمية، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وأظهر موقع "بلومبرغ"، أن المؤشر "داو جونز الصناعي" تراجع بنسبة 9.99% إلى 21200.89 نقطة ونزل المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 9.51% ليسجل 2480.63 نقطة، فيما هبط المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 9.43% إلى 7201.80 نقطة.

المصدر: وكالات

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