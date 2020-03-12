الطاقة الأمريكية تخفض توقعاتها لإنتاج النفط الأمريكي بعد انهيار اتفاق "أوبك+"

خفضت وزارة الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في السنوات القادمة، وذلك بعد فشل دول تحالف "أوبك+" في الاتفاق على شروط تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

ووفقا لتوقعات الوزارة الأمريكية فإن إنتاج الولايات المتحدة من الخام سيبدأ في التراجع ابتداء من شهر مايو من العام الجاري ليصل بحلول 2021 إلى مستوى 12.7 مليون برميل في اليوم، مقارنة مع 13 مليون برميل في اليوم في 2020.

وعزت الوزارة توقعاتها الجديدة لهبوط أسعار الذهب الأسود في الأسواق بعد فشل دول "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد مارس الجاري. وتتوقع الوزارة أن انهيار الأسعار سيؤثر على مستويات إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأشهر الست القادمة.

وبذلك يكون إنتاج النفط الأمريكي قد أظهر للمرة الأولى منذ 2016 مؤشرات على التراجع، بعدما كانت الوزارة تتوقع نمو الإنتاج الأمريكي في 2020.

في الوقت نفسه توقعت الوزارة الأمريكية انخفاض أسعار البنزين في أمريكا خلال العام الجاري من 2.60 دولار للغالون إلى 2.14 دولار للغالون.

المصدر: "أر بي كا"