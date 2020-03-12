أكثر الدول زيارة لتركيا

تعد السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في تركيا، حيث تدر على البلاد إيرادات بمليارات الدولارات، لكن هذا الدخل مهدد الآن في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.

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واقترحت السلطات التركية اليوم تأجيل موعد بدء الموسم السياحي في البلاد لمدة شهر واحد، بسبب كورونا، ما قد يحرم تركيا من المليارات.

وبلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا خلال العام الماضي 45.058 مليون سائح أجنبي، وهو ما يزيد بنسبة 14.11% عن العام 2018، وفقا لبيانات رسمية تركيا.

وأظهرت البيانات، أن روسيا تصدرت قائمة الدول، التي صدرت سياحا إلى تركيا، حيث زارها نحو 7.018 مليون سائح روسي في 2019، بارتفاع نسبته 17.65% عن 2018.

وبعد روسيا جاءت في المرتبة الثانية ألمانيا (5.027 مليون)، ومن ثم بريطانيا (2.562 مليون)، فبلغاريا (2.713 مليون)، ومن ثم إيران (2.103 مليون) سائح.

وعن عائدات تركيا من السياحة، قال معهد الإحصاء التركي، إن دخل البلاد من السياحة ككل في عام 2019 ارتفع بنسبة 17% إلى 34.52 مليار دولار، وكان معظم الدخل من السياح الأجانب بنسبة 83.3%، مقابل 16.7% من المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج.

ويفضل السياح العرب زيارة مدينة اسطنبول، حيث يولي السياح من الدول العربية أهمية كبيرة للأمن والمعرفة الثقافية والبنية التحتية السياحية الجيدة.

ووفقا لبيانات تركية رسمية تصدر المواطنون العراقيون والسعوديون قائمة السياح العرب الأكثر زيارة لاسطنبول التركية في الفترة بين يناير وأغسطس من العام الماضي.

المصدر: وكالات