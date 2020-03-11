مسؤول روسي: موسكو والرياض ستواصلان تطوير الشراكة الاستثمارية

أكد المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف أن موسكو والرياض ستواصلان تطوير الشراكة الاستثمارية بينهما، رغم تباين وجهات النظر ومحاولات "التفريق" بينهما.

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وقال المسؤول الروسي للصحفيين اليوم الأربعاء: "على الرغم من تباين وجهات النظر حول عدد من مسائل الطاقة، إلا أننا نواصل التعاون مع السعودية بشكل نشط، ونستثمر معا في مشاريع مختلفة، ونواصل التعاون في مجالات أخرى".

وأضاف، أن "هناك الكثير من الأشخاص يحاولون تفرقة روسيا والسعودية، لكننا نرى أن نوايا روسيا ونوايا السعودية بناءة للغاية"، مشيرا إلى أن التعاون بين موسكو والرياض سيستمر.

وفشلت الرياض وموسكو يوم الجمعة الماضي في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد مارس 2020، حيث رفضت روسيا مقترحا بزيادة إضافية في خفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، من جهتها رفضت الرياض تمديد الاتفاق الحالي بالشروط الراهنة.

وعقب ذلك توالت الأنباء عن عزم المملكة زيادة إنتاجها النفطي وتقديم خصومات على الأسعار لعملائها في آسيا، واعتبر خبراء أن ذلك يعد بمثابة إعلان "حرب أسعار نفطية" على روسيا.

وفي ظل ذلك انخفضا خاما "برنت" و"غرب تكساس الوسيط" مطلع الأسبوع الجاري بنحو 30%، في يوم وصف "بالاثنين الأسود".

المصدر: "إنترفاكس"