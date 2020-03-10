روسيا والسعودية.. من الخاسر؟

تحدث الخبير الاقتصادي طلال أبوغزالة عن الأزمة النفطية التي يشهدها العالم حاليا، وكشف عن خسائر يومية فادحة تتحملها الدول المنتجة للنفط جراء هبوط أسعاره.

وشدد أبوغزالة على أنه لا يوجد رابح من الوضع الراهن في السوق النفطية، بما في ذلك الدول المستهلكة للخام كون انهيار أسعار الذهب الأسود سيتبعه انهيار في قطاعات ومجالات اقتصادية أخرى.

وأضاف، أن الأزمة نشبت بسبب تعارض المصالح بين الدول المنتجة، متوقعا أن هبوط سعر برميل النفط إلى 20 دولارا، وأشار إلى أن إنتاج برميل النفط في السعودية يعد الأرخص، إذ يبلغ 10 دولارات، بينما تبلغ تكلفة الإنتاج في روسيا والولايات المتحدة ضعف هذا الرقم.

وتحدث الخبير عن أن الولايات المتحدة مستفيدة من هبوط أسعار الخام رغم أنها دول منتجة، حيث أنها تستور قرابة 5 ملايين برميل من النفط سنويا.

وعن خسائر الدول المنتجة للذهب الأسود من الأزمة الحالية، قال إن الدول المنتجة تخسر يوميا نحو 500 مليون دولار، واصفا الوضع "بالخطير على جميع الدول".

يمكن متابعة الحلقة كاملة في الفيديو المرفق.

المصدر: RT