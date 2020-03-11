وساطة مكسيكية بين روسيا والسعودية

قال وزير المالية المكسيكي أرتور هيريرا إن بلاده تسعى للتوسط في النزاع النفطي بين موسكو والرياض لأن "الصراع بين العملاقين ألحق ضررا شديدا بأسعار الخام وهو ما يؤثر على المكسيك أيضا".

وفي مقابلة مع محطة إذاعة مكسيكية، قال هيريرا: "نحن ندرس قنوات الوساطة التي قد تكون لدينا"، مشيرا إلى وجود حاجة لتدخل طرف ثالث لبناء جسور بين الجانبين.

وأضاف: "من الصعب جدا أن يتخذ أي من الجانبين خطوة للوراء"، لافتا إلى أن المكسيك توسطت في السابق في صراعات، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال أيضا: "إما أن نحاول عمل شيء ما، أو نجلس ونشاهد ما يحدث لأسعار النفط الخام".

وهوت أسعار النفط العالمية الاثنين بنحو 30%، في أسوأ خسارة لها ليوم واحد منذ حرب الخليج في عام 1991. وبدأت السعودية وروسيا حرب أسعار تهدد بإغراق أسواق النفط العالمية بالمعروض.

والمكسيك كانت ضمن مجموعة الدول، التي تعاونت مع منظمة "أوبك" لكبح الإنتاج في السنوات الأخيرة من أجل دعم الأسعار.

وفي 1998، وبعد عام من الدبلوماسية السرية ومحادثات في أنحاء العالم، أقنعت المكسيك السعودية وفنزويلا، التي كانت منتجا مهما في ذلك الوقت، بإبرام اتفاق ساهم في ارتفاع أسعار النفط.

المصدر: "رويترز"