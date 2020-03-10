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ما هو الفائز الأكبر من حرب أسعار النفط؟

مال وأعمال

ما هو الفائز الأكبر من حرب أسعار النفط؟
Reuters
الفائز الأكبر من حرب أسعار النفط
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يعتبر الذهب أحد المستفيدين من حالة الذعر التي تشهدها البورصات العالمية، ولاسيما في سوق النفط ، بسبب حرب الأسعار بين العملاقين النفطيين روسيا والسعودية.

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وجاء ذلك بحسب ما قاله ألكسندر بورنو، مدير الأبحاث في شركة الدراسات NXTanalytic، الذي أشار إلى أن "روسيا على الأرجح يمكنها أن تتحمل لفترة أطول من السعودية انخفاض أسعار النفط".

وأضاف، أن ذلك يرجع إلى الاستراتيجية المالية التي اتبعتها موسكو خلال الأعوام الماضية، حيث عملت على زيادة حصة الذهب في احتياطياتها على حساب الدولار.

ولفت الخبير إلى أن "المعدن الأصفر النفيس يعد أحد أكبر المستفيدين من هذه الأزمة على الأرجح".

وقفزت أسعار المعدن الأصفر أمس إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات، حيث صعدت فوق مستوى الـ1700 دولار للأونصة، بعدما شهد المعدن، الذي يعد ملاذا أمنا، إقبالا كبيرا من المستثمرين بعد هبوط الأسهم وأسعار النفط.

المصدر: RT

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