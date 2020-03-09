السيسي يأمر بالبدء في تجسيد استراتيجية صناعة السيارات في مصر

صرحت الرئاسة المصرية اليوم الاثنين بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع عدد من الوزراء من أجل استعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المرتبطة بها في مصر.

وأمر السيسي بالشروع في إطلاق استراتيجية تعتمد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، بهدف تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المرتبطة بها محليا، في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030.

وتهدف الاستراتيجية إلى الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصة التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.

وشهد الاجتماع عرض المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بإقرار السياسات المطلوبة، وإعداد البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية وتلك التي تعمل بالغاز الطبيعي.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT