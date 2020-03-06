بورصات عالمية تتلون بالأحمر
تراجعت بورصات عالمية اليوم الجمعة، على خلفية هبوط أسعار النفط وتأجج المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا.
وفي أوروبا، تراجع المؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني بنسبة 3.55% بحلول الساعة 16:02 بتوقيت موسكو، فيما هبط المؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 3.75%، بينما هبط مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 3.52%.
أما في موسكو، فقد انخفض المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل، بحلول الساعة 15:59 بتوقيت موسكو، بنسبة 4.18% إلى 2699.07 نقطة، كذلك تراجع المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 5.73% إلى 1247.98 نقطة.
وفي سوق العملات، تراجعت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وارتفع سعر صرف الدولار بواقع 47 كوبيك (الروبل = 100 كوبيك) إلى 68.09 روبل، وصعد سعر صرف اليورو بواقع 1.12 روبل إلى 77 روبلا، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
المصدر: وكالات