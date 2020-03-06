الليرة التركية تتراجع أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية تراجعا طفيفا أمام الدولار، اليوم الجمعة، بعد بدء سريان وقف إطلاق نار اتفقت عليه تركيا وروسيا في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا.

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وسجلت العملة التركية مستوى عند 6.1155 ليرة للدولار، بحلول الساعة 05:39 بتوقيت غرينيتش، مقارنة مع إغلاق الخميس عند 6.1080 ليرة للدولار.

وجرى التوصل الخميس إلى اتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب، وذلك عقب محادثات في موسكو لاحتواء الأزمة هناك.

المصدر: "رويترز"