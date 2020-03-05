خسائر فادحة لقطاع الطيران العالمي بسبب كورونا

حذرت الهيئة الدولية للنقل الجوي "إياتا"، من أن قطاع النقل الجوي قد يتكبد خسائر تصل إلى 113 مليار دولار في العائدات بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذي يواصل انتشاره في العالم.

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وقدرت "إياتا" الخسارة في عائدات قطاع الطيران المدني بين 63 و113 مليار دولار كأقصى حد في حال انتشر الفيروس بشكل أوسع، وقالت إن أسوأ السيناريوهات هو خسارة القطاع 19% من العائدات العالمية.

وذكرت المجموعة في بيان: "على الصعيد المالي، سيكون ذلك مساويا لما اختبره القطاع خلال الأزمة المالية العالمية".

وكانت "إياتا" قد توقعت قبل أسبوعين أن تبلغ الخسارة 29.3 مليار دولار فقط، لكن منذ ذلك الحين، بدأ الفيروس بالانتشار بشكل أسرع خارج الصين، ووصل إلى نحو 80 بلدا.

وقال رئيس الهيئة الدولية للنقل الجوي ألكسندر دو جونياك إن "تطور الأحداث نتيجة الفيروس غير مسبوق تقريبا"، مشيرا إلى أن قطاع الطيران العالمي شهدا تراجعا دراماتيكيا.

المصدر: "أ ف ب"