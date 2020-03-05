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البورصة الأمريكية تسجل مكاسب كبيرة بعد "الثلاثاء الكبير"

مال وأعمال

البورصة الأمريكية تسجل مكاسب كبيرة بعد
Reuters
صورة تعبيرية
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قفزت بورصة وول ستريت، أمس الأربعاء، بنحو 4% وسط تفاؤل المستثمرين حيال التقدم المفاجئ لنائب الرئيس السابق جو بايدن في سباق "الثلاثاء الكبير" للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

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بالإضافة إلى ذلك ساعدت بيانات اقتصادية متفائلة في تهدئة المخاوف بشأن تداعيات فيروس كورونا.

وأنهى المؤشر "داو جونز الصناعي" جلسة التداول أمس على ارتفاع نسبته 4.52% عند 27089.67 نقطة، بينما قفز المؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقا بنسبة 4.22% ليغلق عند 3130.12 نقطة.

فيما أغلق المؤشر "ناسداك المجمع" مرتفعا بنسبة 3.85% إلى 9018.09 نقطة.

وجاء الارتفاع بعد تراجع حاد سجلته البورصة الأمريكية يوم الثلاثاء، حيث انخفضت بنحو 3%، بعدما فاجأ مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المستثمرين بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5%، ما زاد المخاوف بشأن حجم آثار كورونا على الاقتصاد.

المصدر: "رويترز"

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