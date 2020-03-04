مراسلنا: جو بايدن يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ماين شمال شرقي البلاد

أفاد مراسلنا في الولايات المتحدة، بأن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، فاز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ماين شمال شرقي البلاد.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى تقدم بايدن على حساب منافسيه في سباق نيل الترشح عن الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة في تصويت ما يسمى "يوم الثلاثاء الكبير".

وأظهرت النتائج الأولية، أن "بايدن الذي بدأ السباق الانتخابي بنتائج ضعيفة، فاز في 9 على الأقل من أصل 14 ولاية ومنطقة غير موحدة جرى فيها التصويت".

وحسب نتائج التصويت الأولية التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، فاز بايدن (77 عاما) في ألاباما، وأركانساس، وماساتشوستس، ومينيسوتا، وكارولاينا الشمالية، وأوكلاهوما، وتينيسي، وتكساس، وفيرجينيا.

وأشارت المصادر إلى أن منافس بايدن الرئيسي السيناتور بيرني ساندرز (78 عاما) فاز في أربع ولايات فقط، هي فيرمونت، ويوتا، وكولورادو، وحقق في كالفورنيا 32 بالمئة، وهي أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان، ما يعد انتصارا ملموسا له.

وتخلف ساندز بفارق ضعيف فقط عن بايدن في بعض الولايات، بما فيها تكساس.

أما الملياردير مايكل بلومبرغ، فقد فاز في منطقة ساموا غير الموحدة في الولايات المتحدة.

المصدر: RT + وكالات