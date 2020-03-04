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مسؤول سوري: عدد المساكن في البلاد يفوق عدد الأسر الموجودة

مال وأعمال

مسؤول سوري: عدد المساكن في البلاد يفوق عدد الأسر الموجودة
Reuters
مسؤول سوري: عدد المساكن في البلاد يفوق عدد الأسر الموجودة
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أطلق مدير المكتب المركزي للإحصاء السوري إحسان عامر تصريحا مفاجئا أمس عن وضع الإسكان في سوريا، حيث قال إن عدد المساكن في البلاد يفوق عدد الأسر الموجودة على أراضيها.

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وجاء تصريح المسؤول السوري خلال ورشة عمل لقطاع الإسكان عقدت الثلاثاء، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن" السورية.

وأشار مدير المكتب المركزي للإحصاء إلى أن الحرب على سوريا أثرت كثيرا على عمل ومهام المكتب وعدم قدرته على إحصاء الضرر الحاصل لمكونات البنية التحتية وغياب بياناتها في الكثير من المناطق التي لم يستطع المكتب الوصول إليها.

وتعيش سوريا مشكلة في السكن بسبب الحرب، وكانت وزارة الإسكان والأشغال السورية بدأت العام الماضي على وضع استراتيجية تحت شعار "منزل لكل أسرة" في خطوة تهدف لحل هذه المشكلة.

بالإضافة لذلك قامت الحكومة السورية بإطلاق فرص استثمارية في مجال التطوير والبناء العقاري لتوفير السكن لأكبر عدد ممكن من الناس، وقال مدير هيئة الاستثمار والتطوير العقاري السوري، أحمد حمصي، في تصريح نقلته "الوطن" في سبتمبر الماضي، إن المشاريع المعروضة للاستثمار ستؤمن السكن لما يقارب المليون نسمة.

المصدر: "الوطن"

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