لا أحد يتحدث عنه.. أبرز صراع في 2020

توقع الاقتصادي، طلال أبو غزالة، حدوث 10 أزمات خلال العام الجاري، أبرزها الصراع على حقوق الملكية الفكرية، واصفا 2020 بعام الأزمات الكبرى.

وشدد أبوغزالة، خلال حديثه في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" الذي يبث إسبوعيا على قناة RT، على أن حقوق الملكية الفكرية باتت حاجة ملحة في يومنا هذا، كون العالم دخل في عصر المعرفة والابتكارات، مشيرا إلى أن الدول الأكثر سكانا ستكون الأغزر إنتاجا.

وأضاف، أن الإنتاج في عصر المعرفة يعتمد على الفرد، وليس على وسائل الإنتاج التقليدية، منوها بأن العالم سيصبح محيطا معرفيا كاملا، وأنه سينتج خلال عشر سنوات عقلا متعلما، أي أن الطالب لن يحتاج للذهاب للدراسة، إذ سيتم الاستغناء عن ذلك عبر إدخال برنامج في الدماغ ليصبح الطفل متعلما.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن الصراع بين الولايات المتحدة والصين ليس صراعا تجاريا، بل هو صراع للسيطرة على التقدم التقني والتكنولوجيا، الذي بدوره سيسيطر على العقول في العالم.

كذلك أعرب أبو غزالة عن قلقه من تنامي نفوذ الذكاء الاصطناعي لأن ذلك سيخلق فجوة كبيرة بين البشر ويقسمهم إلى صنفين: الأول متقدم جسميا وصحيا وعقليا، بينما الثاني متخلف كالإنسان البدائي.

ويمكن مشاهدة الحلقة كاملة:

المصدر: RT