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ملياردير مصري يفاوض للدخول في قطاع استخراج الذهب في مصر

مال وأعمال

ملياردير مصري يفاوض للدخول في قطاع استخراج الذهب في مصر
Reuters Amr Dalsh
صورة رجل الأعمال نجيب ساويرس
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أفاد الملياردير المصري، نجيب ساويرس، بأنه ينوي الاستحواذ على نسبة كبيرة من أسهم شركة شلاتين للثروة المعدنية.

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وقال الملياردير المصري، اليوم الأحد، إنه يهدف إلى دخول مجال استخراج الذهب في مصر، لذلك يقوم بمفاوضاته للاستحواذ على 51% من أسهم شركة "شلاتين" للثروة المعدنية.

والجدير بالذكر، أن شركة الثروة المعدنية "شلاتين"، مملوكة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 35%، ويسيطر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع على 34% منها، بالإضافة إلى حصة لبنك الاستثمار القومي تبلغ 24%، في مقابل حصة صغيرة تبلغ 7% لصالح الشركة المصرية للثروات.

المصدر: "رويترز"

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