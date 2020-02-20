ارتفاع الأجور في روسيا خلال عام 2019  بنسبة 2.9%

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، اليوم الخميس، أن معدل الأجور الحقيقية في البلاد حقق نموا بنسبة 2.9%.

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وأفادت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الفدرالية، بأن الأجور الحقيقية في روسيا نمت بشكل ملحوظ خلال الشهر الأخير من العام الماضي، لتسجل زيادة سنوية تقدر بنسبة 2.9%.

وبلغ متوسط الأجور المستحقة الشهرية للموظفين خلال العام الماضي، حوالي 47468 روبلا شهريا، بزيادة سنوية تقدر بـ7.5% مقارنة بعام 2018.

وخلال شهر ديسمبر الماضي أحرزت الأجور تقدما ملحوظا، حيث زادت بمقدار 14771 روبل (حوالي 230 دولارا) لتصبح 62239 روبلا شهريا.

المصدر: "نوفوستي"