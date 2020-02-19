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الإمارات تحقق في غسيل الأموال مع أكبر بنك باكستاني

مال وأعمال

الإمارات تحقق في غسيل الأموال مع أكبر بنك باكستاني
Reuters
بنك حبيب الباكستاني
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أعلن بنك الإمارات المركزي اليوم الأربعاء، أنه يجري تحقيقا في انتهاك أكبر بنك باكستاني قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتية.

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وقال بنك الإمارات المركزي اليوم الأربعاء، إنه على تواصل مع بنك باكستان المركزي للتحقق من المخالفات المذكورة في ما يتعلق ببنك باكستاني في الإمارات.

وأكد متحدث باسم البنك الإماراتي لـ"رويترز" أن البيان يشير إلى بنك "الحبيب" المحدود أكبر بنوك باكستان.

وأضاف: "سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة قوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات".

ووفقا لوكالة "رويترز" يأتي التحقيق في الوقت الذي تخضع فيه باكستان لفحص من جانب وحدة في باريس تابعة لمجموعة العمل المالي، وهي جهة مراقبة مالية عالمية، للوقوف على مدى الامتثال للقواعد العالمية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المصدر: رويترز

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