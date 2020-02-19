"غازبروم" يقترض مبلغا قياسيا

طرق عملاق الغاز الروسي "غازبروم" أبواب أسواق المال الدولية بعد انقطاع دام أكثر من سنة، وقام باقتراض مبلغ قياسي من خلال طرح سندات مقومة بالدولار.

ونقلت وكالة "تاس" عن دينيس شولاكوف، نائب الرئيس في "غازبروم بنك" أن شركة "غازبروم" اقترضت نحو ملياري دولار في طرح سندات لأجل 10 سنوات وبفائدة سنوية تبلغ 3.25%.

وأضاف المسؤول أن المستثمرين الأمريكيين كانوا أكثر المهتمين بإصدار السندات هذه، حيث قاموا بشراء نحو ثلث السندات، أما المستثمرون من أوروبا وآسيا فاشتروا قرابة 43% من السندات، فيما اشترى المستثمرون من روسيا الـ20% المتبقية.

وشدد شولاكوف على أن الطلب على سندات شركة "غازبروم" تجاوز الطرح بثلاث مرات، وقال إن الطلب على السندات بلغ 5.6 مليار دولار.

المصدر: "تاس"