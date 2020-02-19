السعودية.. عملية نصب بملايين الريالات ضحيتها 400 شخص

أصدرت محكمة جدة في السعودية 300 أمر تنفيذي ضد سيدة أعمال سعودية، بعدما جمعت أموالا ومساهمات من 400 شخص، وتوارت عن الأنظار.

ووفقا للمعلومات فإن سيدة الأعمال هذه مطالبة بسداد مساهمات مالية واستثمارية بملايين الريالات، وذكرت صحيفة "عكاظ" أنها اطلعت على نسخ من سندات قبض تصل قيمتها إلى 25 مليون ريال (نحو 6.66 مليون دولار).

وقضى الأمر التنفيذي بحبس سيدة الأعمال، التي مارست نشاطها من خلال مؤسسة معتمدة باسمها، وأخرى باسم ابنتها، وثالثة مسجلة باسم أحد أبنائها، إلا أنه تعذر التنفيذ.

وكانت سيدة الأعمال أوهمت ضحاياها باستثمارات عقارية ومالية، ووعدتهم بأرباح وهمية أسبوعية وشهرية، والحصول على دخل ثابت، إلا أنها أغلقت جميع هواتفها النقالة، والتي يبلغ عددها 23 هاتفا.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: "عكاظ"