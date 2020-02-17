إندونيسيا تسجل عجزا تجاريا أكبر من المتوقع في يناير 2020

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء في إندونيسيا، اليوم الاثنين، أن العجز في الميزان التجاري الإندونيسي سجل قفزة حادة خلال يناير الماضي.

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وأضافت البيانات، أن قيمة العجز بلغت 870 مليار دولار منذ بداية العام، مقارنة بعجز قيمته 61.7 مليار دولار سجلته البلاد في العام 2019.

وقال رئيس مكتب الإحصاء سوهاريانتو، إن العجز التجاري جاء بسبب تقلبات أسعار المواد الأولية مثل النحاس والقصدير خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى توقف صادرات النيكل، ما ألحق ضررا بصادرات البلاد.

وهبطت قيمة إجمالي الواردات خلال يناير2020، إلى 14.28 مليار دولار، بانخفاض نسبته 4.78% عن الشهر نفسه في العام الماضي.

المصدر:"رويترز"