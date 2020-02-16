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المركزي المصري يكشف نمو تحويلات المغتربين

مال وأعمال

المركزي المصري يكشف نمو تحويلات المغتربين
Reuters
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كشف البنك المركزي المصري أن البلاد تلقّت نحو ملياري دولار هي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال نوفمبر الماضي، مقابل 1.9 مليار دولار سجلت في نوفمبر الأسبق.

وأضاف المركز أن التحويلات من هذا النوع ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2019/2020 (يوليو-نوفمبر 2019) بنحو 1.2 مليار دولار بمعدل سنوي 12.1% لتصل إلى نحو 11.1 مليار دولار، مقابل قرابة 9.9 مليار دولار للفترة المناظرة من العام الأسبق.

المركزي المصري يكشف نمو تحويلات المغتربين
البنك المركزي المصري

وتعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج أحد أهم مصادر العملة الأجنبية بالنسبة لمصر، حيث شهدت تحويلات المصريين زيادات متتالية منذ تعويم العملة المحلية، ونجاح الدولة والبنك المركزي في احتواء السوق السوداء التي كانت تجتذب جزءا كبيرا من هذه التحويلات.

المصدر: رويترز + جريدة "المال"

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