ولادة ملياردير روسي جديد

أفادت مجلة "فوربوس"، بأن ثروة رجل الأعمال البريطاني الروسي نيقولاي ستورونسكي، تجاوزت 1.6 مليار دولار.

وذكرت أن التكنولوجيا المالية (FinTech) لشركته Revolut المختصة في مجال الصيرفة الإلكترونية أو الخدمات البنكية الإلكترونية، أكملت الجولة التالية من جاذبية الاستثمار، وبعد ذلك ارتفعت قيمة الشركة إلى ستة مليارات دولار ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه النتائج رسميا الأسبوع المقبل.

ووفقا لمصادر المجلة، تبلغ حصة ستورونسكي المؤسس والمساهم في الشركة، حوالي 30 بالمئة مما يعني أنه يمكن تقييم ثروته بنحو 1.6 مليار دولار، إذ في العام الماضي، كانت ثروته تقدر بـ500 مليون دولار.

ولد نيقولاي ستورونسكي في 21 يوليو 1984 في مدينة دولغوبرودني بضواحي موسكو، وحاصل على الماجستير في معهد موسكو الفيزيائي التقني، الذي يعد من المؤسسات التعليمية الرفيعة في روسيا.

المصدر: وكالات