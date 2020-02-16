ارتفاع عالمي كبير في أسعار السكر

وصلت أسعار السكر إلى مستوى قياسي خلال السنوات الثلاث الماضية في العالم نتيجة للانخفاض الكبير بإنتاجه في الهند وأوروبا والبرازيل، فيما تسجل أسعاره هبوطا مستمرا في روسيا، لوفرته.

وتم تسجيل انخفاض كبير في سعر السكر في روسيا، ففي عام 2019 انخفضت الأسعار بأكثر من 30٪، ومستمرة في الانخفاض هذا العام.

منذ بداية عام 2020، نمت أسعار السكر في السوق في العالم بنسبة 18٪ وبذلك تجدد أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، خلال هذا الشهر.

وفقا لبورصات البضائع والخدمات المالية العالمية ICE، وصلت الأسعار إلى ذروتها في 12 فبراير، عندما بلغ رطل السكر الخام 15.8 سنت.

ويفسر الخبراء هذا الارتفاع بالنقص المتزايد لهذه المادة الحيوية في السوق العالمية، ووفقا للمنظمة الدولية للسكر، في موسم 2019/2020 يمكن أن يتجاوز الطلب العالمي على السكر العرض بـ6.1 مليون طن فيما توقع خبراء شركة Rabobank الهولندية، أن يصل هذا الرقم إلى 8.2 مليون طن.

المصدر: RT