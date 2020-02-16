السعودية.. اشتعال أسعار الهيل في السوق

سجلت أسعار مادة الهيل في السوق السعودية رقما قياسيا مقارنة بما كانت عليه، حيث وصل سعر الكيلو إلى 200 ريال (54 دولارا)، بينما كان يباع قبل أشهر بـ70 إلى 90 ريالا.

وعزا متعاملون في السوق أسباب هذا الغلاء، لانقطاع المنتج الهندي من الهيل منذ أكثر من عام بعد اكتشاف زيادة في المبيدات الحشرية، فيما يرى آخرون أن "ضعف الرقابة والاحتكار والتلاعب هي السبب الرئيس" في هذه الزيادة.

ماسبب زيادة اسعار الهيل وين المسئولين — & SIRAH & (@salmazzxxcc145) February 16, 2020

وتوقع عدد من الباعة زيادة الأسعار في حال استمر الوضع على ما هو عليه من خلال زيادة في الطلب، ونقص في المعروض، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يزداد فيه الطلب بشكل كبير.

وبينوا أن "السعر لم يرتفع بعد انقطاع الهندي مباشرة من السوق، بل جاء بشكل متدرج".

🔴🔴نداء ثاني // الى وزارة التجارة مع التحية اسعار الهيل قفزت اسعارها بشكل جنوني من سنه في السابق الكيلوا لا يتعدى 90 ريال الان تدبلت اسعارها بشكل خيالي الكيلوا ب 190 ريال كان الهيل الهندي ريحانه و زينه وغيرها مخفضه للاسعار شوفوا للناس حل بفتح الاستيراد من دول اخرى😳😳🤔🤔🤔👇👇 pic.twitter.com/ooi0O9OuPR — 💙( Abo m altheyab )💙 (@abmsdyab5136) February 8, 2020

وتشير الإحصاءات إلى أن السعودية تستورد 10 آلاف طن من الهيل سنويا، بقيمة تتجاوز الـ550 مليون ريال وتعتبر الهند ثاني أكبر مورد للهيل إلى السعودية.

وحذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في وقت سابق، من شراء أو استهلاك منتج "هيل هندي أخضر فاخر"، بسبب احتوائه على مبيد بايفنثرين (bifenthrine) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها.

المصدر: سبق