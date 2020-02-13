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مصر تعلن عدم استيرادها غازا طبيعيا وستصدر منه كميات كبيرة

مال وأعمال

مصر تعلن عدم استيرادها غازا طبيعيا وستصدر منه كميات كبيرة
Reuters
حقل غاز
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أعلنت مصر عدم استيرادها أي نوع من أنواع الغاز الطبيعي المسال في عام 2019، مقابل استيرادها كميات بمبلغ 1125 مليون دولار خلال عام 2018، ولم تكتف بذلك بل قامت بالتصدير للخارج.

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وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر، أن قيمة إجمالي صادرات مصر من المنتجات البترولية  بلغت نحو 4907 ملايين دولار خلال عام 2019 مقابل 4694 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع  قيمته 4.54%.

وقامت مصر بتصدير غاز طبيعي مسال، حيث بلغ 1236 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 497 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قيمتها 148.7%.

وعلى مستوى الواردات، فقد بلغت قيمة إجمالي واردات مصر من المنتجات البترولية 9429 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 12313 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة انخفاض قيمتها 23.4 %.

ولم تستورد مصر غازا طبيعيا مسالا خلال عام 2019 مقابل 1125 مليون دولار خلال عام 2018.

المصدر: وكالات

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