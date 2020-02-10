المركزي الليبي: الإيرادات النفطية في يناير بلغت الصفر

أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن الإيرادات النفطية الليبية في شهر يناير الماضي بلغت الصفر، وذلك على خلفية استمرار محاصرة الحقول النفطية للبلاد في ظل استمرار الأعمال القتالية.

وجاء في بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات والإنفاق من 1 حتى 31 يناير الماضي، نشر في موقعه الرسمي، أن الإيرادات النفطية خلال تلك الفترة تساوي الصفر.

بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق من 2020/01/1 حتى 2020/01/31. pic.twitter.com/ND6slygPbe — centralbankoflibya (@CentralBankOfLy) February 10, 2020

كما بلغت إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلية الصفر أيضا.

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وجاء في بيان المصرف، أنه يدعو الجميع "إلى تضافر الجهود لعودة إنتاج النفط وتصديره فورا، حيث ترتب على إيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال شهر يناير 2020 خسائر مباشرة زادت عن 2.5 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دولار)، بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة".

وحذر المصرف من أن "استمرار هذا الإقفال للمصدر الوحيد لإيرادات الدولة، يهدد الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية".

المصدر: RT