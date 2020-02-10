 
مباشر

المركزي الليبي: الإيرادات النفطية في يناير بلغت الصفر

مال وأعمال

المركزي الليبي: الإيرادات النفطية في يناير بلغت الصفر
AFP Abdullah DOMA
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8vb

أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن الإيرادات النفطية الليبية في شهر يناير الماضي بلغت الصفر، وذلك على خلفية استمرار محاصرة الحقول النفطية للبلاد في ظل استمرار الأعمال القتالية.

وجاء في بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات والإنفاق من 1 حتى 31 يناير الماضي، نشر في موقعه الرسمي، أن الإيرادات النفطية خلال تلك الفترة تساوي الصفر.

كما بلغت إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلية الصفر أيضا.

إقرأ المزيد
شركة نفط ليبية توقف إنتاجها بسبب نقص إمدادات الخام
شركة نفط ليبية توقف إنتاجها بسبب نقص إمدادات الخام

وجاء في بيان المصرف، أنه يدعو الجميع "إلى تضافر الجهود لعودة إنتاج النفط وتصديره فورا، حيث ترتب على إيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال شهر يناير 2020 خسائر مباشرة زادت عن 2.5 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دولار)، بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة".

وحذر المصرف من أن "استمرار هذا الإقفال للمصدر الوحيد لإيرادات الدولة، يهدد الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين