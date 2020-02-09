شركة نفط ليبية توقف إنتاجها بسبب نقص إمدادات الخام

أوقفت شركة "الزاوية" الليبية عمليات تكرير النفط، الأحد، بسبب نقص الإمدادات والمخزون من النفط الخام لديها.

إقرأ المزيد

وأعلنت الشركة التابعة لـ"المؤسسة الوطنية الليبية للنفط" في بيان لها، أنها تعاني من نقص في إمدادات الخام من الحقول النفطية الليبية، بالإضافة إلى نفاد خزاناتها، ما يضطرها إلى تعليق عمليات التكرير، وذلك بسبب إغلاق حقول النفط.

ودعت الشركة المسؤولين عن إغلاق الحقول لإعادة فتحها بسرعة، لأن ذلك يتسبب في خسائر فادحة للميزانية العامة على اعتبار أن النفط هو المصدر الوحيد لدخل البلاد.

ويشهد إنتاج النفط في ليبيا انخفاضا كبيرا، حيث تراجع من 1.2 مليون برميل يوميا إلى حوالي 181.6 ألف برميل في اليوم.

ويأتي تراجع إنتاج النفط في ليبيا على خلفية إغلاق موانئ وحقول نفط من قبل "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، منذ 18 يناير الماضي، حيث بلغت خسائر الإغلاق حوالي 1.042 مليار دولار.

المصدر: "رويترز"