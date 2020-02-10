تركيا تصدر زهورا بنحو 7 ملايين دولار

أعلنت رابطة مصدري نباتات الزينة التركية عن تصدير البلاد 60 مليون زهرة إلى 50 دولة بمناسبة "عيد الحب" أو "الفالنتين"، الذي يحتفل به العالم في الـ14 من فبراير الجاري.

وقال رئيس الرابطة إسماعيل يلماز، إن صادرات الزهور بمناسبة "عيد الحب"، ارتفعت خلال العام الحالي إلى 60 مليون زهرة، بعد أن كانت 54 مليونا خلال ذات المناسبة في 2018.

وأضاف، أن 50 دولة استوردت الزهور التركية، وعلى رأسها هولندا وبريطانيا وألمانيا ورومانيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن قيمة صادرت الزهور التي تم تصديرها بلغت 6.5 مليون دولار.

ولفت المسؤول التركي إلى أن 90% من الزهور المصدرة تنتج في ولاية أنطاليا، مبينا أنه تم تزويد السوق الداخلية أيضا بـ50 مليون زهرة بمناسبة "عيد الحب".

المصدر: "الأناضول"