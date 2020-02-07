بداية عام مميزة لقطاع السيارات في روسيا

ارتفع حجم مبيعات سيارات الركاب الجديدة والسيارات التجارية في روسيا مع انطلاقة العام الجديد، وفقا لما نشرته الجمعية الأوروبية التجارية.

وقالت لجنة مصنعي السيارات في الجمعية، الخميس، إن حجم مبيعات السيارات في السوق الروسية ارتفع خلال يناير الماضي بنسبة 1.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 102.1 ألف سيارة.

وذكرت أيضا أن مبيعات مصنع السيارات الروسي "أفتافاز" نمت في الشهر نفسه بنسبة 1% لتصل إلى 21790 سيارة، فيما صعدت مبيعات شركة "هيونداي" الكورية بنسبة 5% لتصل إلى 11395 سيارة.

أما مبيعات شركة "رينو" الفرنسية فقد ارتفعت بنسبة 6% لتبلغ 293 سيارة، وكذلك "فولكس واغن" الألمانية صعدت مبيعاتها بنسبة 1% إلى 6269 سيارة، و"تيوتا" قفزت مبيعاتها بنسبة 20% إلى 6405 سيارة، بالمقابل انخفضت مبيعات "كيا" بنسبة 5% لتصل إلى 14955 سيارة.

كما نمت مبيعات السيارات الصينية في روسيا، حيث زادت مبيعات "جيلي" بنسبة 97% و"شيري" بنسبة 12%، فيما قفزت مبيعات "هافال" بنسبة 244% بعد تشييدها مصنعا جديدا بالقرب من مدينة تولا الروسية في منتصف العام الماضي.

المصدر: "فيستي"