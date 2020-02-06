الصين تخفض الرسوم الجمركية على واردات أمريكية

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها ستخفض بمقدار النصف الرسوم الجمركية العقابية على ما قيمته 75 مليار دولار من السلع الأمريكية المستوردة، اعتبارا من الـ4 من شهر فبراير الجاري.

إقرأ المزيد

وتأتي الخطوة بعد أقل من شهر من توقيع بكين وواشنطن اتفاق "المرحلة 1"، الذي وضع حدا للحرب المشتعلة بين الجانبين.

وسيطال الخفض رسوما بنسبة 5% و10% فرضت على أكثر من 1700 سلعة أمريكية في سبتمبر الماضي، وفقا للجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني.

وتشمل السلع، التي فرضت عليها رسوم بنسبة 10%، ثمار البحر الطازجة والدواجن وفول الصويا.

وتطبق الرسوم المشددة أيضا على سلع مثل مصابيح تستخدم لأغراض علمية وطبية، وكذلك على بعض أنواع الطائرات.

ويهدف القرار إلى "تشجيع التطوير الصحي والمستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية - الأمريكية"، بحسب بيان صدر عن اللجنة.

وقعت الولايات المتحدة والصين في يناير الماضي اتفاقا مرحليا خفف التوتر في النزاع التجاري بينهما، وافقت بكين بموجبه على زيادة وارداتها من السلع الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار في السنتين القادمتين.

ويأتي خفض الرسوم في وقت تواجه الصين نقصا في الموارد في حربها لمكافحة فيروس "كورونا"، الذي أودى بحياة أكثر من 560 شخصا.

المصدر: "أ ف ب"