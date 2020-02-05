أقوى سيدات الأعمال العربيات في 2020

تزداد مشاركة السيدات في إدارة الأعمال والمؤسسات المالية الحيوية بمنطقة الشرق الأوسط عاما بعد عام، إذ ضمّت قائمة "فوربس" لـ2020 رائدات أعمال من 23 جنسية، يمثلن 28 قطاعا مختلفا.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة "فوربس" عن أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2020، فإن العديد من السيدات يتربعن على قمة مؤسسات حكومية مهمة مثل البورصات وأسواق المال، تمثلهن في القائمة 13 سيدة.

وتتصدر نصف السيدات في القائمة شركات ضخمة، حيث بينهن ناديا السعيد التي تدير "بنك الاتحاد"، رابع أكبر بنوك الأردن.

بينما تعمل 21 رائدة أعمال في شركاتهن العائلية، بعضهن بدأن العمل في وقت كان يندر فيه وجود سيدات في مؤسسات الأعمال، ومن أبرز هذه الأسماء، منى المؤيد التي تقود واحدة من أضخم المجموعات العائلية في البحرين.

وفي ما يلي لائحة بأقوى 10 سيدات أعمال في منطقة الشرق الأوسط لـ2020:

فوربس

المصدر: "فوربس"