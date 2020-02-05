المركزي العراقي يوضح حقيقة الأوراق النقدية فئة "مليون دولار"

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن أوراق نقدية من فئة "مليون دولار" يجري تداولها في العراق، اتضح في ما بعد أنها أوراق تذكارية تستعمل للنصب والاحتيال على المواطنين.

وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي إلى أن الورقة "تذكارية"، "وغير متداولة في أسواق النقد العالمية الصادرة عن جمعية المليونيرات الأمريكية، ولا تعد ورقة نقدية لكونها غير صادرة عن البنك الفدرالي الأمريكي ولا تمثل أي سند مالي".

وأشار إلى أنها "تستعمل لأغراض الإهداء فقط، وأن أعلى فئة بالتداول للدولار الأمريكي هي فئة 100 دولار".

وأضاف أنه "يهيب بالمواطنين الكرام عدم التعامل بمثل هذه الورقة، كما يهيب بالجهات الأمنية والرقابية ملاحقة من تسول له نفسه تداول الفئة المذكورة وإبلاغ البنك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وظهرت في الآونة الأخيرة ورقة من فئة مليون دولار أمريكي في الأسواق، حاول البعض استخدامها للنصب والاحتيال، والبعض الآخر للتباهي، اتضح في ما بعد أنها تذكارية فقط.

المصدر: رووداو