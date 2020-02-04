مستوردو الغاز الصينيون قد يلجؤون لبند "القوة القاهرة" بسبب "كورونا"

ذكرت وسائل إعلام أن مستوردي الغاز الطبيعي المسال في الصين، ينظرون في إمكانية إعلان بند "القوة القاهرة" وتعليق العقود مؤقتا، بسبب مخاطر تأثير فيروس "كورونا" على الطلب على الطاقة.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن مصادر قولها: "يدرس المستوردون الحكوميون للغاز الطبيعي المسال في الصين، ما إذا كان بإمكانهم تعليق عقود الوقود فائق التبريد مؤقتا، بسبب انتشار فيروس كورونا وإعاقته للطلب على الطاقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم".

وصرح مصدران مطلعان للصحيفة، بأنه قد يتم الإعلان عن الوقف المؤقت للعقود في ظل ظروف تعرف باسم "القوة القاهرة" من قبل شركات مثل China National Offshore Oil Corporation (شركة النفط الوطنية الصينية)، وشركة Sinopec، وشركة China National Petroleum Corporation".

وتشير الصحيفة إلى أن السؤال يبقى حول ما إذا كان المستوردون في الصين، قادرين على اتخاذ مثل هذه الإجراءات، لأنها معدة غالبا للتعامل مع المشاكل الأكثر شيوعا، مثل أعطال المعدات التي قد تمنع عملية تسلم الشحنات.

المصدر: نوفوستي