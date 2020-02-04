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أسهم "تسلا" تنمو بنسبة 20%

مال وأعمال

أسهم
Reuters
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ارتفعت قيمة أسهم شركة "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات في ختام المداولات في بورصة البضائع الأمريكية بنسبة تقارب 20 ٪ ، وجددت بذلك الرقم القياسي التاريخي، لتصل إلى 780 دولار للسهم.

وأغلقت أسهم "تسلا" التداول في بورصة "ناسداك" بزيادة قدرها 19.89 ٪ لتصل إلى 780 دولارا للسهم. وهذا هو أكبر نمو يومي منذ عام 2013. وتجاوزت القيمة السوقية للشركة 140 مليار دولار.

وقفزت أسعار هذه الأسهم، بعد إعلان شركة "باناسونيك" اليابانية عن ربحها في الفصل الأول في مشروع مشترك مع شركة "تسلا"، لإنتاج البطاريات، وذلك بعد عدة سنوات من المشاكل في الإنتاج.

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وقبل أسبوع، أعلنت "تسلا" عن انخفاض صافي الخسارة في عام 2019 بنسبة 12 ٪، ليصل إلى 862 مليون دولار، ونمو الإيرادات بنسبة 14.5 ٪ إلى 24.578 مليار دولار. 

المصدر: نوفوستي

 

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