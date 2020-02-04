 
مباشر

أين البنزين الأرخص في الخليج؟

مال وأعمال

أين البنزين الأرخص في الخليج؟
Reuters
أين البنزين الأرخص في الخليج؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7by

أظهرت قوائم أسعار المحروقات في الخليج لشهر فبراير 2020 أن سعر البنزين بنوعيه، "الممتاز" و"العادي"، في الكويت الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت صحيفة "القبس" أن سعر ليتر البنزين "الممتاز" بلغ في الكويت 35 سنتا مقارنة بـ51 سنتا في قطر، و53 سنتا بالبحرين، و55 سنتا في السعودية، و56 سنتا في سلطنة عمان، و61 سنتا في الإمارات.

أما في ما يخص النوع "العادي"، فقد بلغ سعر الليتر في الكويت 28 سنتا مقابل 37 سنتا في البحرين، و40 سنتا في السعودية، و48 سنتا في قطر، و53 سنتا في عمان، و56 سنتا في الإمارات.

وفيما يخص أسعار الديزل فسجلت السعودية أرخص الأسعار خليجيا بـ13 سنتا لليتر الواحد، تلتها البحرين 32 سنتا، فالكويت 38 سنتا، وقطر 52 سنتا، وعمان 61 سنتا، والإمارات 65 سنتا.

المصدر: "القبس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قبلة وفستان قصير هكذا ظهرت الناشطة السعودية فوز العتيبي !