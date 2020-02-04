أين البنزين الأرخص في الخليج؟

أظهرت قوائم أسعار المحروقات في الخليج لشهر فبراير 2020 أن سعر البنزين بنوعيه، "الممتاز" و"العادي"، في الكويت الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت صحيفة "القبس" أن سعر ليتر البنزين "الممتاز" بلغ في الكويت 35 سنتا مقارنة بـ51 سنتا في قطر، و53 سنتا بالبحرين، و55 سنتا في السعودية، و56 سنتا في سلطنة عمان، و61 سنتا في الإمارات.

أما في ما يخص النوع "العادي"، فقد بلغ سعر الليتر في الكويت 28 سنتا مقابل 37 سنتا في البحرين، و40 سنتا في السعودية، و48 سنتا في قطر، و53 سنتا في عمان، و56 سنتا في الإمارات.

وفيما يخص أسعار الديزل فسجلت السعودية أرخص الأسعار خليجيا بـ13 سنتا لليتر الواحد، تلتها البحرين 32 سنتا، فالكويت 38 سنتا، وقطر 52 سنتا، وعمان 61 سنتا، والإمارات 65 سنتا.

المصدر: "القبس"