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النقل السورية تنفي أنباء عودة شركات الطيران السعودية إلى دمشق

مال وأعمال

النقل السورية تنفي أنباء عودة شركات الطيران السعودية إلى دمشق
Reuters
صورة تعبيرية
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نفت وزارة النقل السورية الاثنين، أن تكون استلمت أي طلبات لتشغيل أو عبور جوي لأي شركة طيران سعودية حتى اليوم.

ويأتي نفي الوزارة بعد تداول منشور على صفحات التواصل الاجتماعي يقول إن "مكاتب الخطوط الجوية السعودية بدأت تفتح أبوابها في دمشق".

واعتمد الخبر الذي بدأ تداوله صباح اليوم على منشور ذكر فيه محرر موقع "سيرياستبس" أنه "شوهد بالفعل بعض العاملين داخل مكاتب الخطوط الجوية السعودية مع استمرار تموضع أثاث المكاتب كما كان عليه سابقا".

وتساءل المحرر: "هل هذا يؤشر إلى إمكانية عودة الخطوط الجوية السعودية لتعمل من جديد من قلب دمشق قريبا؟".

دمشق - أسامة يونس 

المصدر: RT

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