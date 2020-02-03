العراق: أستراليا في انتظار تمورنا

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، أنها طلبت من أستراليا إرسال فريق عمل متخصص للتعرف على مواصفات التمور، التي تنوي سدني استيرادها، والكميات المطلوبة.

وقال وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال صالح الحسني، خلال استقباله للسفيرة الأسترالية لدى بغداد جيليان بيرد، إن "الوزارة طلبت حضور فريق العمل الأسترالي لمناقشة القضايا اللوجستية المتعلقة بالتصدير، لاسيما بعد المراحل التي قطعتها الوزارة، والخطط الفعالة وعودة الفلاحين إلى بساتينهم التي هجرت سابقا".

وأضاف، أن "الوزارة استطاعت خلال فترة قصيرة ورغم الظروف التي تمر بها البلاد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة والتوسع وبشكل كبير بزراعة الرز وبذور الرتب العليا والوصول إلى عتبة الاكتفاء من البيض والدجاج، وتضمين موازنة العام الحالي تصدير الفائض إلى خارج البلاد".

وتابع: "قامت الوزارة بتصدير الرمان والباذنجان إلى ألمانيا، وسيكون هناك فائض من منتوج الطماطم المنتجة في محافظة البصرة، وكذلك فائض من محصول البطاطا في محافظة نينوى".

من جهتها، أعلنت السفيرة الأسترالية، أن بلادها "بانتظار التمور العراقية".

المصدر: "السومرية نيوز"