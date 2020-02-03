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الإمارات تعلن اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطيات 80 تريليون قدم مكعبة

مال وأعمال

الإمارات تعلن اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطيات 80 تريليون قدم مكعبة
وام
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أعلنت الإمارات اليوم الاثنين، عن اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطيات 80 تريليون قدم مكعبة.

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وأعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أنه شهد مع حاكم دبي محمد بن راشد على الإعلان عن مشروع "جبل علي"، الذي يحتوي على مخزون حيوي للغاز الطبيعي، تم اكتشافه بين منطقتي سيح السديرة وجبل علي في أبو ظبي.

وأشار بن زايد إلى أن شركة "أدنوك"، ستتولى أعمال تطويره وإنتاجه بالاتفاق مع هيئة دبي للتجهيزات، لافتا إلى هذا الاكتشاف يعد "شريانا جديدا لموارد الطاقة ورافدا لنمو اقتصادنا الوطني واستدامة خطط التنمية في الإمارات".

المصدر: وام

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