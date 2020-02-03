الإمارات تعلن اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطيات 80 تريليون قدم مكعبة

أعلنت الإمارات اليوم الاثنين، عن اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطيات 80 تريليون قدم مكعبة.

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وأعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أنه شهد مع حاكم دبي محمد بن راشد على الإعلان عن مشروع "جبل علي"، الذي يحتوي على مخزون حيوي للغاز الطبيعي، تم اكتشافه بين منطقتي سيح السديرة وجبل علي في أبو ظبي.

#محمد_بن_زايد: شهدت وأخي #محمد_بن_راشد الإعلان عن "#مشروع_جبل_علي".. مخزون حيوي للغاز الطبيعي يكتشف بين سيح السديرة وجبل علي..ستتولى "#أدنوك" أعمال تطويره وانتاجه بالاتفاق مع هيئة دبي للتجهيزات..شريان جديد لموارد الطاقة ورافد لنمو اقتصادنا الوطني واستدامة خطط التنمية بالدولة#وامpic.twitter.com/bbW2KGw2Hd — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 3, 2020

وأشار بن زايد إلى أن شركة "أدنوك"، ستتولى أعمال تطويره وإنتاجه بالاتفاق مع هيئة دبي للتجهيزات، لافتا إلى هذا الاكتشاف يعد "شريانا جديدا لموارد الطاقة ورافدا لنمو اقتصادنا الوطني واستدامة خطط التنمية في الإمارات".

المصدر: وام