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قطر.. تعدّل أسعار المحروقات

مال وأعمال

قطر.. تعدّل أسعار المحروقات
Reuters
قطر.. تعدّل أسعار المحروقات
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نشرت شركة "قطر للبترول" اليوم الجمعة، أسعار الوقود لشهر فبراير 2020، وذلك في وقت تشهد فيه أسعار النفط تقلبات وسط مخاوف على الطلب العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وستكون أسعار المحروقات في قطر الشهر القادم كالتالي: ليتر الديزل بـ1.90 ريال قطري، والغازولين 95 سوبر بـ1.85 ريال قطري، والغازولين 91 ممتاز بـ1.75 ريال قطري.

وكان سعر لتر الديزل في شهر يناير الماضي عند 1.85 ريال، وسعر الغازولين سوبر 1.90 ريال قطري والغازولين ممتاز 1.75 ريال.

المصدر: وكالات

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