قطر.. تعدّل أسعار المحروقات

نشرت شركة "قطر للبترول" اليوم الجمعة، أسعار الوقود لشهر فبراير 2020، وذلك في وقت تشهد فيه أسعار النفط تقلبات وسط مخاوف على الطلب العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وستكون أسعار المحروقات في قطر الشهر القادم كالتالي: ليتر الديزل بـ1.90 ريال قطري، والغازولين 95 سوبر بـ1.85 ريال قطري، والغازولين 91 ممتاز بـ1.75 ريال قطري.

قطر للبترول تعلن عن أسعار الوقود في دولة قطر لشهر فبراير ٢٠٢٠#قطر#قطر_للبترول#الوقودpic.twitter.com/TJ5Fst0qBy — Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) January 31, 2020

وكان سعر لتر الديزل في شهر يناير الماضي عند 1.85 ريال، وسعر الغازولين سوبر 1.90 ريال قطري والغازولين ممتاز 1.75 ريال.

قطر للبترول تعلن عن أسعار الوقود في دولة قطر لشهر يناير ٢٠٢٠#قطر_للبترول#قطر#الوقودpic.twitter.com/ZrSAIdSIyh — Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) December 31, 2019

المصدر: وكالات