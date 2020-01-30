برميل النفط بـ180 دولارا.. متى سيحدث ذلك؟

نشرت وزارة الطاقة الأمريكية تقريرا أشار إلى إمكانية ارتفاع سعر برميل النفط إلى مستوى 180 دولارا للبرميل، لكن ليس قبل حلول عام 2050، وفقا لما نقله موقع "فيستي" الاقتصادي.

وذكرت الوزارة، أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة سيبلغ ذروته في العالم 2022، وسيترافق ذلك مع تكاليف إنتاجية مرتفعة، نظرا لنفاد حقول النفط التي تتمتع بتكلفة منخفضة، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب الأسود.

ويأتي التقرير في وقت تشهد فيه أسعار النفط ضغوطات بفعل عوامل عدة، منها تخمة المعروض، ما دفع سعر برميل النفط إلى دون مستوى الـ60 دولارا، وسط توقعات باستمرار الانخفاض.

ووفقا للتقرير ستبلغ حصة النفط الصخري من إجمالي الإنتاج الأمريكي بحلول العام 2050 قرابة 73%.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول برميل النفط من ماركة "برنت" خلال الأعوام الخمسة الماضية:

Bloomberg

المصدر: "فيستي"